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Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков "ЛНР". ФОТОрепортаж

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Спецназовцы Национальной гвардии Украины (НГУ) взяли в плен двух боевиков с документами так называемой "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом НГУ сообщают в Twitter.

"Пополнили обменный фонд, вместе с тем дали шанс некоторым "освободителям" вернуться домой не в пакете Спецназовцы НГУ на Харьковщине взяли в плен 2 боевика с документами "ЛНР", которые пытались выехать из района ведения боевых действий возле одного из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков ЛНР 01

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Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков ЛНР 02
Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков ЛНР 03
Нацгвардейцы в Харьковской области взяли в плен двух боевиков ЛНР 04

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А смысл брать лнровцев в плен? Для такназываемого обменного фонда они не годятся. ***** они не нужны. корми теперь этих гандонов...
  • дератизатор
    Ні поміняти їх, ні відпустити - нах*й вони взагалі треба?
    У тюрму посадити, так навіть там умови кращі, ніж там де вони жили - "лафа"...
    ****ни сракоголові...
  • Кіт Семен
    вивезти їх у посадку, кулю в голову і до побачення на концерті Кобзона - усі там будемо
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