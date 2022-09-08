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Мелитопольские партизаны подорвали дом предателя Онищука. "Следующему - приготовиться", - мэр Федоров. ФОТО

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Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил о том, что сегодня около 6 утра у дома псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Федоров написал в Telegram-канале.

Мелитопольские партизаны подорвали дом предателя Онищука. Следующему - приготовиться, - мэр Федоров 01

"Первый из топ-5 гауляйтеров из подрывного списка партизан ушел. Сегодня около 6 утра было громко у дома псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, предатель Онищук запомнился мелитопольцам целым послужным списком махинаций:

  • Разгромил и разворовал помещение ЖЭКов во время передачи имущества в КП "Жилмассив" в 2016 году.
  • Задолжал своим сотрудникам более 2 млн грн зарплаты.
  • Как депутат принимал участие в организации фейковой подвальной сессии в бизнес-центре коллаборанта и своего шефа Балицкого.
  • Регулярно на пару с Данильченко срывал сессионные заседания Мелитопольского городского совета.
  • В настоящее время активно помогает в организации псевдореферендума.

Мелитопольские партизаны подорвали дом предателя Онищука. Следующему - приготовиться, - мэр Федоров 02

"Точнее сказать, помогал. Говорят, изрядно испугался после взрывов. Но как минимум такое же участие ждет каждого любителя "русского мира" и фейковых референдумов. Следующему - приготовиться", - подчеркнул Федоров.

Мэр также сообщил, что была атакована здание местной квартальной, которая изменила своим принципам и тем людям, которые ее избрали, и была пособником с проведения фейкового "референдума". Третий человек также был касателен к организации незаконного "референдума". Также это коснулось штаба, где происходила организация этих процессов.

Федоров заявил, что в результате этих взрывов коллаборанты, которые ранее хотели сотрудничать с врагом, уже сами выходят на связь с украинскими властями и силовыми структурами.

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  • Татьяна Москаленко 8eae40a4
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  • Алекс Мышкевич
    Курви лорак, лабуда та інші 95 квартал йдуть за категорією "проститутки"
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