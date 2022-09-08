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В подвалах и застенках оккупантов находятся семь жителей Каховской громады, - городской совет. ФОТО

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Российские военные преступники похитили и удерживают в подвалах 7 жителей Каховской громады. Среди них – секретарь Каховского городского совета Ирина Гончарова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Каховской городской территориальной громаде.

В настоящее время в подвалах и застенках оккупационных властей находятся семь жителей Каховской громады.

  • Чистяков Александр – с 10.08
  • Панчук Валерий – с 22.08
  • Середин Владимир – с 25.08
  • Михович Андрей – с 25.08
  • Панчук Юрий – с 28.08
  • Серов Виталий – с 31.08
  • Гончарова Ирина – с 06.09
  • Ступин Владимир – с 06.09

"Вы все являетесь свидетелями массовых преступлений российских оккупантов на нашей земле. Каждый день они врываются в наши дома, совершают мародерства, забирают наших родителей, мужчин, сыновей, даже женщин. Пытают, держат неделями в подвале, унижают. Не все выходят оттуда живыми. Не молчите!", - призывают в горсовете.

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В подвалах и застенках оккупантов находятся семь жителей Каховской громады, - городской совет 01
В подвалах и застенках оккупантов находятся семь жителей Каховской громады, - городской совет 02
В подвалах и застенках оккупантов находятся семь жителей Каховской громады, - городской совет 03
В подвалах и застенках оккупантов находятся семь жителей Каховской громады, - городской совет 04
В подвалах и застенках оккупантов находятся семь жителей Каховской громады, - городской совет 05
В подвалах и застенках оккупантов находятся семь жителей Каховской громады, - городской совет 06
В подвалах и застенках оккупантов находятся семь жителей Каховской громады, - городской совет 07

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