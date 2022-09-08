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В бою с российскими оккупантами в Херсонской области погиб воин Вадим Силаев. ФОТО

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В Херсонской области в бою с российскими оккупантами погиб воин Вадим Силаев из Волыни.

Об этом в фейсбуке сообщил Александр Семенов, передает Цензор.НЕТ.

В бою с российскими оккупантами в Херсонской области погиб воин Вадим Силаев 01

Воин погиб 2 сентября от выстрела танковой пушки в селе Сухой Ставок в Херсонской области.

Погибшему было 27 лет, он работал преподавателем в Луцком медицинском колледже. Был мобилизован, в ряды ВСУ вступил 5 июля этого года.

"Сегодня, 8 сентября, у Димы день рождения (28 лет). Он возвращается на родную Волынь как Герой", – написал Семенов.

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