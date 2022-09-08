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Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова. ФОТО

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Украинским защитникам очень необходимы дроны, тепловизоры и планшеты. Также в помощи нуждаются раненые воины, проходящие лечение.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте продолжаются адские бои, ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковском направлении. Освобождены уже 20 населенных пунктов! Нужна наша помощь!!

Надо выкупить Мавик 3 комбо –115 тыс. Два дрона Аутел лайт –113 400 грн, Тепловизор – 84 тыс., 3 планшета –29 тыс.

Очень нужно помочь раненым в госпиталях, футболки, шорты, брюки, кофты. Раненых привозят без одежды. Прошу, 5-30-100 грн кто сколько может, каждая копейка идет на помощь в борьбе против оккупантов", - говорится в сообщении.

Юсупова за 10 дней купила: шесть тепловизоров, два по 82 тыс - 165 тыс., четыре тепловизора по 56780 грн -227 120 грн, зарядную станцию ​​39900 грн, три квадрокоптера Аутел - 60 тыс. и 113 400грн, два Вак аппарата, расходники и емкости - 187 730 грн, лекарства 21 тыс. и 7 тыс. Одежда и кроссовки в госпитале для раненых бойцов- 27 тыс., квадрокоптер Мавик 3 комбо - 115 500 грн, пять планшетов, карты памяти и чехлы – 30844 грн, 3692 грн и 12541 грн.

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Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected].

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

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Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 01
Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 02
Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 03
Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 04
Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 05
Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 06
Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 07
Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 08
Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 09
Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 10
Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 11
Продолжаются адские бои, воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты. Также помощь необходима раненым в госпиталях, - волонтер Юсупова 12

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Дмитро "Калинчук" Вовнянко, боєць ЗСУ на передовій, блогер і письменик:

    "Нещодавно довелося прочитати зразу в кількох дописувачів штибу «біле пальто», пояснення чому не можна критикувати владу. Виявляється, справа в тому, що в нас зараз на фронті перелом і тому Росія кинула в бій всі свої засоби ІПСО, аби дискредитувати владу в очах українців, аби...
    От далі з логікою починаються проблеми. Аби що? Аби у центрі Києва зібрався новий Майдан проти зеленої влади? Як раз тут можна не турбуватися. В опозиції нинішній владі перебувають державники. Прибічники Петра Порошенка і «Голосу» ніколи не зроблять Москві такого подарунку, як громадське протистояння в столиці прямо під час війни. Більше скажу, єдиною силою яка найбільше провокує бунт всередині України наразі є... сама ж зелена влада. Утисками свободи слова, потоками брехні на адресу опозиції та немотивованими переслідуваннями, вона сама штовхає опозицію на протести. А опозиція-зараза, не штовхається.

    Тоді чому владу не можна критикувати?
    Сушив я собі голову цим питанням, коли - бац. Одного ранку я вийшов на двір. І відчув що час перевзуватися з кросівок у берці і витягувати з рюкзака фліску та кальсони. Бо стало холодно. Вже повірте, зранку в траншеї пробирає до кісток. А якщо знадобилася фліска, значить скоро ************ зимові утеплені штани і бушлат - ознака вірна. І отут...

    Отут наспіла наступна новина. Німецьке видання «Spiegel» повідомило, що країни НАТО збирають на своїх складах зимове обмундирування для передачі Україні. ЗСУ в'їхала в зимову кампанію взагалі без запасів форми. За даними «Spiegel» міністр оборони України Резніков з проханням надати Україні зимове обмундирування і зимові намети звернувся ще наприкінці липня.
    Може це теж російська ІПСО? О, я знаю дивовижний спосіб перевірити. Волонтер Дана Ярова про катастрофічний стан забезпечення ЗСУ військовими одностроями криком кричала починаючи з травня місяця. А що вона пише зараз? Як не складно здогадатися, про те, що зараз вона отримує заявки на 1000 одиниць військового одягу протягом одної години. І виконати їх фізично не може.

    Чули? Тисяча одиниць на годину! Про що це говорить? Про те, що теплої форми у ЗСУ нема!
    Якщо вам незрозуміло, пояснюю. Є такий продукт як військова форма, якої на 2019 р. на складах було завалися. Її видавали студентам на воєнкафедрах і «партизанам» на воєнзборах. Якось так сталося, що на момент російського вторгнення її запаси були в рази менші. Влітку її запаси вичерпалися взагалі. Мені особисто літньої форми не видали, а навіть ті мої товариші хто отримав, отримали не українську військову форму а... старого зразка американську. Явно отриману від волонтерів, або як військову допомогу. До речі, не надто зручну в носінні. На моїх очах все відбувалося.

    Очевидно, вітчизняної форми просто нема навіть для штатних бригад ЗСУ. Із зимовою формою так само біда.

    А в той самий час в Україні проблема з безробіттям! І от чиновники уряду, замість завантажити наявні потужності швейників шиттям форми, аби підприємці ще й набирали на роботу людей, замість цього канючать форму у країн НАТО. За яку розплачуватися доведеться нащадкам. А це ж як раз те, що цілком могли зробити самі, ще й з користю для себе!

    І це лише один напрямок забезпечення ЗСУ. А війна скоро не закінчиться. Ми в'їжджаємо в повноцінну зимову кампанію і будемо воювати в наступному році, щойно про це цілком відверто повідомив главком Залужний. І як влада дбає про обороноздатність держави?

    А навіщо їй обороноздатність? Влада квоти на українську у медіа зменшує. І Велике крадівництво повертає. Без будь-яких російських ІПСО.

    От саме тому «владу не можна критикувати»".
  • Sashko Pavliuk
    Хотілось би узнати про вклад у волонтерство суркісів і інших портнових.
    Про орденоносця Кошового. Теж не бідна людина.
    Про самого Боневтіка. Теж не пляшки збирає на пропітаніє.
    Щось нема інформації про те, щоб витягати багатих держслужбовців і бізнесюків з теплої ванни.
  • Maxim Ak-Murza
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