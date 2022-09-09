Оккупанты ночью обстреляли 3 района Донецкой области. Наиболее пострадал Бахмут. ФОТО

Этой ночью россияне вели обстрелы в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Бахмут понес наибольший ущерб: за предыдущие сутки россияне здесь убили 8 человек, ранили еще 17. Повреждены 20 частных и 6 многоэтажных домов, 4 магазина, дворец культуры и админздание. Кроме того, под обстрел попал рынок – повреждено 107 контейнеров. В городе четвертый день отсутствуют вода и электричество - ремонт невозможен из-за активных боевых действий.

"В Покровском районе пострадали Марьинская и Авдеевская громады - Марьинка, Красногоровка, Максимилиановка и Авдеевка. По предварительной информации, пострадавших нет", - отмечает глава региона.

Также отмечается, что в Краматорском районе под огонь попали Славянск, Константиновка и Рай-Александровка. В Славянске повреждены складские помещения и здание техникума. В Константиновке пострадали предприятие и дом. В Рай-Александровке повреждены два дома. К счастью, без жертв.

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"Остаться на Донбассе нельзя! Эвакуируйтесь вовремя!", - обращается Кириленко к жителям региона.



