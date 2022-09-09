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Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие. ФОТО

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Оккупанты нанесли авиаудар по больнице Великописаревской громады на Сумщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины - сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу. Помещение разрушено, есть пострадавшие среди людей", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие 01
Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие 02
Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие 03
Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие 04

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