Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Сумской области. Помещение разрушено, есть пострадавшие. ФОТО
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Оккупанты нанесли авиаудар по больнице Великописаревской громады на Сумщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины - сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу. Помещение разрушено, есть пострадавшие среди людей", - говорится в сообщении.