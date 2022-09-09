Боевой робот для эвакуации раненых с поля боя успешно прошел испытания "Госпитальеров". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Состоялась презентация работа THeMIS для вывоза раненых с поля боя, что особенно критично, когда невозможна эвакуация из-за шквального огня. Закупку и перевозку робота профинансировал пятый президент Петр Порошенко с последующей передачей медицинской службе "Госпитальеры".

Как сообщает Цензор.НЕТ, показательная демонстрация состоялась вчера на одном из полигонов в присутствии посла Эстонии в Украине Каима Кууска и Петра Порошенко.

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Такие работы эстонской разработки MILREM Robotics стоят на вооружении 11 стран-членов НАТО. Эти работы также производятся на общих мощностях Эстонии и Германии с применением норвежских технологий.







Члены команды "Госпитальеров" продемонстрировали собравшимся два способа эвакуации раненого. Первый – когда на задание выходит группа, в составе которой есть боевой медик, и во время огневого контакта ранение испытывает один или несколько бойцов. Посредством такого робота возможна эвакуация раненых, чтобы группа дальше могла продолжить выполнение задания.

Робот доставляет раненых в медицинскую машину.

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Второй случай – когда раненый воин по тем или иным причинам оказался один и из-за шквального огня не может сам эвакуироваться. В таком случае робот находит его по заданным координатам и воин сам с помощью звуковых команд оператора прикрепляет себя к платформе.

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В обоих случаях робот с легкостью одолел овраги, лесопосадки и канаву.

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Для управления – доезда на назначенное место и возвращения – достаточно одного оператора, который управляет платформой дистанционно и держит голосовую связь с находящимися на работе людьми. Маршрут эвакуации прокладывается заранее по картам, управляется с помощью камер, которыми робот оснащен. Может ездить в глубину, где несколько километров.

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Оператор платформы, участник "Госпитальеров" Алексей отметил, что это очень мощная платформа:

"Основные ее плюсы - это защищенность связи, мощность и проходимость. Он может работать практически при любых погодных условиях. Производителем заявлено до -30 С. Он может преодолевать овраги, как вы видели на испытаниях. Он не может работать в различных звуковых режимах, в том числе в совершенно тихом.

Аппарат можно адаптировать под разные задачи. На себе этот робот может нести до 20 тонн. То есть его можно загрузить боекомплектом и отправить подкрепление. Само собой, что основная функция – это эвакуация раненых, при чем к нему можно несколько прицепов присоединить.

Теперь платформа нуждается в дополнительной броне, потому что сейчас он способен выдержать максимум удар обломков. Также идет работа по дополнительной защите каналов связи.







Поставка таких роботов осуществлена в рамках только что начатого проекта "Журавель" в память о Ярославе Журавле, умершем на поле боя из-за невозможности своевременной эвакуации раненого.

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"Мы благодарим Эстонию, потому что это не единственный проект, в котором мы сотрудничаем. 350 дронов, которые сегодня работают во многих бригадах, мы привезли из Таллина. Это было очень эффективно и с точки зрения цены, и с точки зрения организации", - отметил Петр Порошенко.

Когда мы находились в Эстонии, то наши хорошие знакомые из Европарламента, бывшие военнослужащие, генералы эстонской армии, пригласили нас продемонстрировать возможности боевого робота. Он был приспособлен для противотанковой борьбы, для борьбы с применением 30мм автоматической пушки, для прокладки разведывательных операций. Но помня слово, которое мы дали отцу Ярослава Журавля, погибшему на поле боя, а российские захватчики использовали его, чтобы ликвидировать других наших героев, я подумал, что это идеальная позиция для того, чтобы мы ввели специальный проект эвакуации с поля боя. Я передаю привет отцу и двум дочерям Ярослава и хочу сказать, что мы будем хранить память вашего героического отца и вашего героического сына.

И я не вижу лучшего подразделения, которое это может осуществить, чем госпитальеры. На сегодняшний день благодаря им спасено более 5600 украинских воинов. И проект "Журавель" – не единственный, который мы начинаем с ними".

"Единственное слово, которым сейчас живут все украинцы – это слово контрнаступление. Единственная цель – это освобождение украинской земли и спасение украинских воинов. Данный робот – одна из самых качественных позиций, которую нам удалось найти. Это – война будущего. Война дронов, война высокоточной артиллерии , война роботов. Украинские вооруженные силы в таком роботе очень нуждаются.

Если у нас все удастся, мы будем ждать дополнительных партий, которые должны поступить в Украину. Мы этого с нетерпением ждем. Моей целью было показать его мощности волонтерам, Министерству обороны, Генеральному Штабу, чтобы больше таких роботов попали на фронт и чтобы мы начали производство, в том числе и дистанционное, таких платформ в Украине. Тем более, уже за первую неделю Яна Зинкевич передала целый ряд предложений по усовершенствованию конструкции работа, что сделает его более мобильным и удобным", - добавил пятый президент.

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По словам Порошенко, сегодня есть договоренности с отдельными странами НАТО о готовности с их стороны финансировать закупку этих роботов у производителя для ВСУ, то есть Вооруженные Силы не должны тратить бюджетные средства. Платформа стоит больше 300 тысяч евро.

Символику проекта "Журавель" нарисовал известный художник-карикатурист с одноименной фамилией – Юрий Журавель.



