Новости Фото • Война

ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее. ФОТО

20 36144
После освобождения Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области работники ГБР начали в населенном пункте фильтрационные мероприятия и следственные действия. Цель мероприятий - предотвращение подрывной деятельности россиян и их приспешников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, работники ГБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности.

"ГБР неоднократно отмечало, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к суровой ответственности. Поэтому время расплаты приблизилось", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин из-за освобождения ВСУ Балаклеи собирает Совет безопасности

ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее 01
ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее 02
ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее 03
ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее 04
ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее 05
ГБР начало фильтрационные мероприятия в деоккупированной Балаклее 06

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    ДБР? Це те, що працює на фсбшного дерьмака-тарова- портнова? Зездець. Вся мразота кацапська буде тут.
  • Small Jerboa
    ДБР?
    Це ті, що на "фільтрують"....
    Їх потрібно дуже прискіпливо контролювати, а краще взагалі РОЗІГНАТИ!
  • Evgen Karpenko
    ДБР!!! Ну тоді,я за посіпак і колаборантів не переживаю...
    ще б портнову довірили б перевіряти, разом із шарієм...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости