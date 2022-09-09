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Останки человека, убитого российскими оккупантами, были обнаружены на Киевщине. ФОТОрепортаж

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В селе Мощун Киевской области обнаружили останки человека, убитого российскими захватчиками.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Останки убитого оккупантами человека обнаружили в Мощуне. На земельном участке недалеко от леса наши полицейские нашли присыпанный землей череп.

Во время осмотра было установлено, что кости черепа имеют повреждения, которые могут указывать на то, что человека казнили. В настоящее время останки направили на судмедэкспертизу.

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К сожалению, мы до сих пор продолжаем находить тела убитых оккупантами граждан. 1360 тел погибших во время активных боевых действий в Киевской области уже обнаружили по состоянию на 9 сентября", - говорится в сообщении.

Останки человека, убитого российскими оккупантами, были обнаружены на Киевщине 01
Останки человека, убитого российскими оккупантами, были обнаружены на Киевщине 02
Останки человека, убитого российскими оккупантами, были обнаружены на Киевщине 03

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