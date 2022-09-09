Российский пропагандист разоблачает другого. ФОТО

Российский пропагандист Борис Рожин сообщил о якобы сбитии российскими оккупантами украинского беспилотника и опубликовал фотографии сбитого объекта. Но другой российский пропагандист Владимир Романов опроверг ложь Рожина, поскольку на опубликованном фото была российская ракета Х-59МК.