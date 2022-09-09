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Российский пропагандист разоблачает другого. ФОТО

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Российский пропагандист Борис Рожин сообщил о якобы сбитии российскими оккупантами украинского беспилотника и опубликовал фотографии сбитого объекта. Но другой российский пропагандист Владимир Романов опроверг ложь Рожина, поскольку на опубликованном фото была российская ракета Х-59МК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"ПВО морпехов группировки "V" на Угледарском направлении сбили БПЛА противника", - сообщил Рожин.

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"Все классно в этом посте. Фактурно. Только это наша ракета Х-59МК", – ответил ему Романов.

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Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    боролись два говна, борьба бьіла равна....
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Зате все інше, ну типа самі збили, вірно. Це теж, є жест доброї волі.
  • Oleg D c9470db7
    Два дебила - это сила.
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