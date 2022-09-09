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Россияне отправили подкрепление на Харьковщину. ФОТО ДНЯ 18+

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Украинские воины продолжают успешно ликвидировать российских оккупантом в Харьковской области. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующие фото ликвидированных российских оккупантов опубликовал Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вот действительно какое оно "многотысячное подкрепление" от кацапов, и что с ним сразу же происходит", - сказано в подписи к фото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты объявили эвакуацию из Изюма, Купянска и Великого Бурлука

Россияне отправили подкрепление на Харьковщину 01
Россияне отправили подкрепление на Харьковщину 02
Россияне отправили подкрепление на Харьковщину 03
Россияне отправили подкрепление на Харьковщину 04
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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Здоровʼя загиблим та гарного настрою.
  • Підлога Маккартні
    А я милава узнаю а па паходке, а он носит, а носит, а берцы, а берцы, а галифе, ботинки кстати имба, даже не подгорели
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    паління вбило
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