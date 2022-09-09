Россияне отправили подкрепление на Харьковщину. ФОТО ДНЯ 18+

Украинские воины продолжают успешно ликвидировать российских оккупантом в Харьковской области. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Соответствующие фото ликвидированных российских оккупантов опубликовал Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вот действительно какое оно "многотысячное подкрепление" от кацапов, и что с ним сразу же происходит", - сказано в подписи к фото.

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