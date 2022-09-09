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На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами. ФОТОрепортаж

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов побывал на деоккупированных территориях и сообщил, что правоохранители будут разыскивать сотрудничавших с оккупантами. 9 сентября задержали главу одного из сел деоккупированной громады, помогавшего врагам.

Об этом Синегубов рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня посетили только что освобожденные громады, пообщались с местными жителями.

Люди без преувеличения встречали наших военных со слезами на глазах. Полгода в оккупации. Россияне оставили разбитую инфраструктуру и дома, много трофеев и груды мусора.

Жители, конечно, нуждаются в помощи. В большинстве сел нет электричества и газа. В ближайшее время будем их восстанавливать и завозить гуманитарную помощь.

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Но прежде всего – зачистка и разминирование. На местах уже работает полиция и ГСЧС. Выехавшим пока возвращаться не рекомендуем до соответствующих распоряжений военных.

Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями. Ни один предатель не уйдет от ответственности. Сегодня задержали главу одного из сел деоккупированной громады, который сотрудничал с врагом.

Очень важно как можно скорее восстановить на освободившихся территориях полноценную работу местных органов власти и налаживать нормальную жизнь. Самое главное: благодаря нашим ВСУ повсюду уже украинские флаги!" – сообщил он.

На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 01

На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 02
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 03
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 04
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 05
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 06
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 07
На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами 08

Топ комментарии

  • Ольга Грибанова
    по ходу ВСУ уже под Изюмом

  • Перехватчик
    Вал Мишель

    @VALMICHEL7

    ·

    6 ч

    В русских пабликах виноваты все - мобики, партизаны, начальство, минобороны, предатели. Не виновата только русская рукожопость и *************.
    А уж допустить, что ВСУ намного умнее, тактически грамотнее, лучше обучены и мотивированы - это для «великороссов» вообще запредельно.
  • Ольга Грибанова
    чтото оркам не фортит https://t.me/insiderUKR/40884
    Пишут что наши пошли на Лиман
    а другие в окрестностях Изюма
    (Господи спаси и помоги нашим воинам ВСУ)

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