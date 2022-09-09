На освобожденных землях Харьковщины задержали главу одного из сел: сотрудничал с оккупантами. ФОТОрепортаж
Об этом Синегубов рассказал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня посетили только что освобожденные громады, пообщались с местными жителями.
Люди без преувеличения встречали наших военных со слезами на глазах. Полгода в оккупации. Россияне оставили разбитую инфраструктуру и дома, много трофеев и груды мусора.
Жители, конечно, нуждаются в помощи. В большинстве сел нет электричества и газа. В ближайшее время будем их восстанавливать и завозить гуманитарную помощь.
Но прежде всего – зачистка и разминирование. На местах уже работает полиция и ГСЧС. Выехавшим пока возвращаться не рекомендуем до соответствующих распоряжений военных.
Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями. Ни один предатель не уйдет от ответственности. Сегодня задержали главу одного из сел деоккупированной громады, который сотрудничал с врагом.
Очень важно как можно скорее восстановить на освободившихся территориях полноценную работу местных органов власти и налаживать нормальную жизнь. Самое главное: благодаря нашим ВСУ повсюду уже украинские флаги!" – сообщил он.