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Зеленский наградил гендиректора компании "Байкар" Байрактара орденом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании "Байкар" Халуком Байрактаром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский наградил гендиректора компании Байкар Байрактара орденом 01

"Основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии. Стороны также обсудили детали строительства завода "Байкар" в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей", - говорится в сообщении.

Зеленский высоко оценил вклад Халука Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских Вооруженных сил в борьбе с агрессором и вручил ему орден "За заслуги" I степени.

Зеленский наградил гендиректора компании Байкар Байрактара орденом 02

"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал президент.

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Топ комментарии

  • K Raze
    Тепер Халук Байрактар може гордо посісти своє місце поряд з Кошовим і Козловським.
  • Oleksandr Pohribnyi
    Байрактару то респект. Але орден він спаплюжив, нагоридивши ним сміття типу кошового чи мусійчучки. Правду кажучи, він паплюжить все, чого торкнеться!
  • Valter Valter
    100%/ Прировняли изобретателя, производителя и поставщика ударных беспилотников к двум клоунам которые кривляются на сцене. Я бы на месте Халука Байрактара обиделся бы.
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