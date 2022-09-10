Ночью военные РФ нанесли ракетный удар по Новой Водолаге на Харьковщине, погибла женщина. ФОТОрепортаж

В ночь на субботу, 10 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Ночью враг в очередной раз ударил ракетами по Харьковской области. В пгт Новая Водолага Харьковского района был поражен частный дом, который получил серьезные разрушения. Горели конструктивные элементы сооружения на площади пожара 20 кв.м. Во время разбора завалов спасателями было изъято тело владелицы домовладения, 1960 года рождения", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара и разбору завалов была привлечена 1 единица пожарно-спасательной техники и 5 специалистов личного состава ГСЧС.

Всего за прошедшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 39 оперативных выездов, 21 из которых на ликвидацию пожаров, в частности, 11 пожаров, вызванных военными действиями.

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Кроме того, спасатели дважды выезжали на помощь коммунальщикам, населению и полиции и четыре раза для аварийно-спасательных работ.

За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали 58 вражеских взрывоопасных предметов.

















