Еще один корабль с украинским зерном прибыл в Африку. ФОТО

В Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

В один из портов Судана прибыл балкер SEAEAGLE с 65 тысяч тонн украинской пшеницы. Он вышел из порта "Черноморск" 26 августа.

С начала реализации инициативы в страны Африки уже отправлено 16 судов и доставлено около 500 тысяч тонн продовольствия.

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В частности, два судна с 60 тысячами тонн зерна были зафрахтованы Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН для стран, страдающих продовольственным кризисом. Кроме того, благодаря партнерам ООН было закуплено еще 190 тысяч тонн зерновых для дальнейшего экспорта в Африку.





