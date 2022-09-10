Только за три дня защитники Украины уничтожили воздушные цели врага на $157,5 млн долларов, - Командование Воздушных сил. ИНФОГРАФИКА

Только за три дня украинские защитники намолотили воздушные цели врага на $157,5 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Всего за три дня войны оккупанты пустили на ветер около 173,7 миллионов долларов США. И речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, уничтоженные подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и ДШВ в течение 5-7 сентября", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такой подсчет потерь врага в жесткой валюте произвели в Генеральном штабе ВСУ.

Одни из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении РФ – это, безусловно, крылатая ракета Х-101.

Так вот, шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных Сил). Ориентировочная стоимость Х-101 – 13 миллионов долларов за единицу. 13 х 6 = 78 млн долларов.

Кроме того:

- две управляемые авиационные ракеты Х-59 – 600 тыс. (300 тыс. долларов за единицу);

- два ударных вертолета Ка-52 на 32, 4 млн долларов (16,2 млн долларов за ед.) и ударный вертолет Ми-24 (12,5 млн долларов за ед.);

- воинами ДШВ уничтожены три штурмовика Су-25 на сумму 33 млн долларов (11 млн долларов за ед.);

- десять беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан-10" – 1 млн долларов (100 тыс. долларов за ед.).

"Итак, по ориентировочным подсчетам только в небе за трое суток войны, потери российской армии составили: 157,5 млн долларов США! Противовоздушная оборона продолжает работать на победу. Воздушные Силы и ПВО всех сил обороны Украины уничтожают оккупантов как на небе, так и на земле", - сказано в сообщении.

"В российских "мухосрансках" должны знать: почему живут так плохо, почему большинство страны не газифицировано, почему нет дорог, почему до сих пор живут в деревянных бараках и ходят в туалет на улицу…Так как танки, самолеты, ракеты, вертолеты, а еще - роскошные дворцы путинской банды и сотни миллиардов украденных денег на счетах олигархов, вместо экономического развития страны! Все - под соусом победоносства, пропаганды, и… десятков тысяч смертей "освободителей"!", - добавляют в Командовании Воздушных сил.

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