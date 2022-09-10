ВСУ получат комплект радиостанций Motorola. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" передадут в ВСУ более 200 радиостанций Motorola и оборудования для связи. Сейчас формируются новые батальоны и бригады и потребности на передовой растут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Генерал Залужный и генерал Забродский в блестящей стратегической статье написали: чтобы убедительно побеждать в этой войне нам нужно дополнительно еще 20-30 бригад", - отмечает Порошенко.

"Для реализации этой идеи мы закупили бригадный комплект связи. Это – клад не просто для каждого зампотыла бригады, а мечта и клад для каждого комбрига. Это крутые радиостанции Motorola 4401. Это – командирские радиостанции 4800. Это – дополнительные аккумуляторы, дополнительные антенны. Это - ретранслятор, который увеличивает в разы зону действия связи бригады. У всех радиостанций связь цифровая, защищенная, 256 бит", - показывает Порошенко.

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"Все это сокровище стоит 6 миллионов гривен. Как всегда 3 - с меня, 3 - с вас. И срочно на передок", - отмечает Порошенко.







Также напоминается, за полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для постройки фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

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