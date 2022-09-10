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ВСУ получат комплект радиостанций Motorola. ФОТО

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Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" передадут в ВСУ более 200 радиостанций Motorola и оборудования для связи. Сейчас формируются новые батальоны и бригады и потребности на передовой растут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Генерал Залужный и генерал Забродский в блестящей стратегической статье написали: чтобы убедительно побеждать в этой войне нам нужно дополнительно еще 20-30 бригад", - отмечает Порошенко.

"Для реализации этой идеи мы закупили бригадный комплект связи. Это – клад не просто для каждого зампотыла бригады, а мечта и клад для каждого комбрига. Это крутые радиостанции Motorola 4401. Это – командирские радиостанции 4800. Это – дополнительные аккумуляторы, дополнительные антенны. Это - ретранслятор, который увеличивает в разы зону действия связи бригады. У всех радиостанций связь цифровая, защищенная, 256 бит", - показывает Порошенко.

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"Все это сокровище стоит 6 миллионов гривен. Как всегда 3 - с меня, 3 - с вас. И срочно на передок", - отмечает Порошенко.

ВСУ получат комплект радиостанций Motorola 01
ВСУ получат комплект радиостанций Motorola 02
ВСУ получат комплект радиостанций Motorola 03

Также напоминается, за полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для постройки фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А вот это очень классная помощь. Надежная и стабильная защищенная связь на поле боя - большое подспорье для победы. Респект настоящему Президенту Украины.
  • Герхард
    Хм...

    А міг би, як ЗЄ - концерти у Москві давати і жартувати про те, як кацапи "атадвігают граніцу Украіни".

    Хоча ні - не міг би. Бо це Порошенко, а не гівняний блазень ЗЄ.
  • Валентина Саюн c856325a
    Прийняв стратегію Залужного за основу і включився в її реалізацію. Є Лідери і є піарщики. Порошенко це Патріот України. Це з його Партії тримають фронт і гинуть.
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