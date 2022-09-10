СБУ нейтрализовала в Киеве еще одну ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями РФ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Злоумышленники создали 3 тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента в популярных социальных сетях.
Свои информационные атаки они использовали для дискредитации министерств и ведомств, правоохранительных структур, военкоматов и Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к созданию ботофермы причастны два жителя столицы, бывшие работники ИТ-отрасли. Дельцы в собственных помещениях организовали процесс массовой регистрации и администрирования фейковых аккаунтов в соцсетях Instagram и Facebook.
Чтобы анонимизировать "учетные записи" ботов и избежать их блокировки, злоумышленники разработали специализированный программно-аппаратный комплекс.
Среди клиентов ботофермы были PR-компании РФ, занимавшиеся распространением антиукраинского контента.
В частности, эти боты "разгоняли" смонтированные по заказу видео- и фотоматериалы, дискредитировавшие украинских политических деятелей и высмеивающие законодательные инициативы.