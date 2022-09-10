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СБУ нейтрализовала в Киеве еще одну ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями РФ. ФОТОрепортаж

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В Киеве СБУ нейтрализовала ботоферму, злоумышленники создали 3 тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники создали 3 тысячи фиктивных аккаунтов для распространения деструктивного контента в популярных социальных сетях.

Свои информационные атаки они использовали для дискредитации министерств и ведомств, правоохранительных структур, военкоматов и Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к созданию ботофермы причастны два жителя столицы, бывшие работники ИТ-отрасли. Дельцы в собственных помещениях организовали процесс массовой регистрации и администрирования фейковых аккаунтов в соцсетях Instagram и Facebook.

Чтобы анонимизировать "учетные записи" ботов и избежать их блокировки, злоумышленники разработали специализированный программно-аппаратный комплекс.

Среди клиентов ботофермы были PR-компании РФ, занимавшиеся распространением антиукраинского контента.

В частности, эти боты "разгоняли" смонтированные по заказу видео- и фотоматериалы, дискредитировавшие украинских политических деятелей и высмеивающие законодательные инициативы.

СБУ нейтрализовала в Киеве еще одну ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями РФ 01

СБУ нейтрализовала в Киеве еще одну ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями РФ 02

СБУ нейтрализовала в Киеве еще одну ботоферму, сотрудничавшую с PR-компаниями РФ 03

Топ комментарии

  • CrossFirenko
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  • Ан Мур
    три тисячі? Всього-навсього? А в Пороха - аж мільйон!

    Раптом що - це сарказм.
    До речі, ота "мільона ботоферма" - не від Пороха була, яко потім встановили. Це все організував Ілля Пономароьов, колишній депутат госдури, а нині громадянин України; організував в порядку діяльності "Национальной Республиканской Армии". Баканов своїми діями зірвав спецоперацію Буданова проти ворога...
  • Oleksandr Pohribnyi
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