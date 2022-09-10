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Чарльза III официально объявили королем Великобритании. ФОТОрепортаж

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Совет по престолонаследию на церемонии в Сент-Джеймском дворце в Лондоне 10 сентября официально объявил сына усопшей Елизаветы II Чарльза монархом.

Историческая церемония впервые транслировалась на телевидении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Сам король поначалу не присутствовал, но присоединился ко второй части церемонии, чтобы провести свое первое заседание тайного совета.

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Секретарь тайного совета Ричард Тилбрук объявил Чарльза "королем, главой Содружества, защитником веры", прежде чем произнести "Боже, храни короля".

Переполненный зал, где в частности были королева-консорт Камилла, принц Уэльский и премьер-министр Лиз Трасс, повторили эту фразу.

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В первом ряду зрителей стояли бывшие премьер-министры Великобритании – Джон Мэйджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними стоял лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.

После короткой речи, в которой король отдал последнее уважение покойной королеве, Чарльз III с библией в руках произнес обет королевству и каждой его составляющей отдельно – Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

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Затем Чарльз III подписал документ, удостоверяющий его обет.

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Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

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Топ комментарии

  • GHOST_3
    Це не просто традиція. Нова голова уряду Ліз Трасс назвала Королеву скелею, на якій тримається Британія. Монархи в Британії це запорука, що там клоуни не правитимуть країною.
  • Oleksandr Pohribnyi
    У них - виголисив обітницю і дотримується її до останнього подиху.
    У нас - склав присягу на вірність Українському народу і «я нікому нічєго нє должен».
    Ось така фігня, малята!
  • Олександр Яловий 8e6a50cd
    Колись один слюсар мені казав: "А на(видалено)віщо ці інжинєрА?"
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