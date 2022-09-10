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Группа "Барс" разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии. ФОТОрепортаж

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Он пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Группа "Барс" разведроты 25-й воздушно-десантной бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии. Подразделения этой дивизии панически бегут в разных направлениях. Кстати, десантники спасли жизнь российскому офицеру, потому что  товарищи его бросили, а сам наложить жгут Эсмарха на свои раны он не смог бы. Теперь пойдет в обменный фонд для спасения наших пленных героев", - рассказал он.

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Группа Барс разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии 01
Группа Барс разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии 02
Группа Барс разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии 03
Группа Барс разведроты 25-й бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18-й мотострелковой дивизии 04

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Топ комментарии

  • Tohellandback
    штаны уже снимают, мальчик в трусиках очередной
  • Алекс Мышкевич
    вот так, с голой жопой и останется в памяти потомков
  • Nov
    Жорстоко знищено колону кадирівців під Лисичанськом
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