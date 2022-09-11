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Воины 113-й бригады теробороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады териториальной обороны освободили Василенково и Артемовку, что на Харьковщине. Мы должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас. Безграничная благодарность всем нашим воинам! Гордимся каждой и каждым!" – рассказал президент.

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Воины 113-й бригады теробороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине, - Зеленский 01
Воины 113-й бригады теробороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине, - Зеленский 02

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Сказали ж не коментувати, поки не закінчиться операція. Заберіть відеокамеру з бункера і дайте йому шашликів. А бійцям тероборони і ЗСУ велика подяка!
  • Юрий Педаченко
    Неймовірні кадри https://www.youtube.com/watch?v=qHyvrH1qEQc
  • Чиста Пречиста
    Вслід за ЗСУ має прийти український зв'язок, радіо і тв. І назавжди відключене і заблоковане все рашистське!
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