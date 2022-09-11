Воины 113-й бригады теробороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине, - Зеленский. ФОТОрепортаж
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Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады териториальной обороны освободили Василенково и Артемовку, что на Харьковщине. Мы должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас. Безграничная благодарность всем нашим воинам! Гордимся каждой и каждым!" – рассказал президент.