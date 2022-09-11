Воины спецподразделения "KRAKEN" подняли флаг Украины в Савинцах на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТО
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Поселок городского типа Савинцы Балаклейского района освобожден от российских оккупационных войск.
Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовал украинский боец Сергей Величко (Чили).
"Суббота, 10 число, 11 часов. Савинский поселковый совет. Савинцы - это Украина, никаких тряпок здесь не будет. Все будет Украина", - подчеркнул украинский защитник.
Также в сети появилось фото, на котором наши воины ВСУ сфотографировались с флагом на фоне сельсовета.