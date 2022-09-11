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ВСУ "затрофеили" редкий российский РЛК "Зоопарк-1М" на Харьковщине. ФОТОрепортаж

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Украинские защитники захватили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1М".

Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Парад кацапского ленд-лиза продолжается. На этот раз наши казаки затрофеили "очень редкого зверя". Это первый с начала полномасштабного вторжения рабочий экземпляр РЛК разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1", который захвачен у кацапов", - говорится в сообщении.

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ВСУ затрофеили редкий российский РЛК Зоопарк-1М на Харьковщине 01

ВСУ затрофеили редкий российский РЛК Зоопарк-1М на Харьковщине 02
ВСУ затрофеили редкий российский РЛК Зоопарк-1М на Харьковщине 03
ВСУ затрофеили редкий российский РЛК Зоопарк-1М на Харьковщине 04

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Топ комментарии

  • Igor Grytselyak
    Зоопарк є,тільки шкода ,що мавпи всі повтікали(Їх можна було б поміняти на азовців .
  • Evgeny N
    Та там вся московія - зоопарк, а всі тварини в ньому хворі на сказ. Тільки фізична ліквідація зупинить розповсюдження цієї хвороби.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    з Днем ТАНКІСТІВ !!!! Танкістів України!!!
    Бережи вас Боженька!

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