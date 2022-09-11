Оккупанты пять раз в течение суток обстреляли "Искандерами" Покровск, есть погибшие. ФОТОрепортаж
Об этом мэр Покровска Руслан Требушкин сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Город Покровск подвергся 5 обстрелам ракетами типа 9М723 "Искандер М" в промежуток времени с 21:20 до 02:20", - написал он.
По его информации, повреждены более 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. Также он добавил, что из-за обстрелов работа Карловской фильтровальной станции до сих пор не восстановлена, водоснабжение в Покровскую громаду не подается.
Позже Требушкин сообщил, что по состоянию на 10:10 вследствие ночных обстрелов погибли 6 граждан, еще один человек не справился с травмами.
По словам мэра Покровска, сейчас специалисты жилищно-коммунального отдела и подрядных организаций оказывают жителям помощь в разборе завалов и оформлении документов на ремонт домов.
"Постараемся как можно быстрее привести здания в жилое состояние: забьем окна листами ОСБ, починим кровли", - отметил он.
Также городской голова сообщил об эвакуации в Чехию эвакуационным поездом.
"Продолжаем набор группы для эвакуации в чешский городок Мале Сватоновице (по инициативе и поддержке волонтеров из г. Львов). Набранная группа из Покровска эвакуационным поездом может добраться до Львова, а оттуда, с помощью волонтеров, можно будет доехать до Чехии. Для того, чтобы попасть в эвакуационную группу, нужно зарегистрироваться по телефону: 0-800-300-101", - отметил Требушкин.
Также он сообщил о движении эвакуационных поездов: "Продолжает курсировать эвакуационный поезд во Львов и по четным числам в Кировоградскую область. Запись осуществляется на следующую четную дату до 15.00 по нечетным числам. Регистрация на поезд по телефону 0-800-300-101".
По словам мэра, комендантский час и режим светомаскировки в городе действует с 21:00 до 05:00.