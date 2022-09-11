Украинским воинам на фронт передадут печки-буржуйки. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" передают на фронт печки-буржуйки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую солидарность".

"Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, освобождая населенные пункты и наших соотечественников в Харьковской и Херсонской областях. Мы же держим за них кулаки и думаем на два шага вперед, как обеспечить каждого украинского воина всем необходимым", - объясняет Порошенко.





"Вы уже привыкли за более чем полгода войны, что наша команда сконцентрирована на очень высокотехнологичных вещах: на стратегических дронах, на роботах, на бронетехнике. Ну и на пикапах, бронежилетах, касках, радиостанциях. Но близится зима. Будет холодно. И кроме генераторов, мы решили обеспечить наших защитников буржуйками", – объясняет Порошенко.

Волонтеры знают, буржуйка нужна в каждом окопе, в каждой землянке. "Буржуйки очень хорошо греют. Дрова в них горят по 8-10 часов. Можно заложить полный комплект и не вставать для того, чтобы подкинуть дров", – говорит Порошенко.

Фонд Порошенко с волонтерами также передают в новообразованую бригаду более 200 радиостанций Motorola и оборудование для связи.

На днях Порошенко вместе с послом Эстонии побывал на испытаниях беспилотного робота Themis для эвакуации раненых. Уникальную машину, производимую в Эстонии для армий стран-членов НАТО, Порошенко передал парамедикам батальона "Госпитальеры".

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Как известно, через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.