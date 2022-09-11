Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск. ФОТОрепортаж

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км.































"На этих фотографиях - результаты работы нескольких подразделений Вооруженных сил. В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею за честь бороться бок о бок с вами. Вечная память павшим в боях за Украину!" - отметил Залужный.