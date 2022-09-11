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Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск. ФОТОрепортаж

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Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км.

Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 01
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 02
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 03
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 04
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 05
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 06
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 07
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 08
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 09
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 10
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 11
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 12
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 13
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 14
Залужный о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине: До выхода на госграницу остается 50 км. Захвачены мощные укрепрайоны российских войск 15

"На этих фотографиях - результаты работы нескольких подразделений Вооруженных сил. В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею за честь бороться бок о бок с вами. Вечная память павшим в боях за Украину!" - отметил Залужный.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Віримо в ЗСУ !!!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Казачья Лопань, местные жители подняли флаг 💛💙
  • Власов Сергей b3083465
    Nasha CanadaНаша Канада

    @NashaCanada

    ·

    7 ч

    Оказывается, на 11 сентября в Изюме было запланировано выступление Олега Газманова с концертом "Россия здесь навсегда". Организаторы написали, что мероприятие "переносится на неопределённый срок". Я так и не понял причины переноса - пусть бы приехал...
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