Последствия ночного обстрела Харькова войсками РФ: ракета, выпущенная из Белгородской области, попала вблизи стадиона. ФОТОрепортаж
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Российские оккупационные войска ночью нанесли ракетный удар по Харькову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
"Ночью 11 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Индустриальному району г. Харькова. Ракета попала в землю вблизи спортивного стадиона. В одном из административных зданий выбиты окна и повреждена крыша", - говорится в сообщении.
В результате ракетного удара РФ образовалась воронка диаметром почти 9 метров и глубиной 4 метра.
Предварительно оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ.