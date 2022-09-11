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Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску. ФОТОрепортаж

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Ночью ракетами наземного базирования "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма нанесены удары по Вознесенскому и Николаевскому районам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, силами противовоздушной обороны 2 ракеты уничтожены в воздухе.

"Одна из ракет попала в пятиэтажное здание в Николаеве, повреждения получили и несколько окрестных жилых домов. Пострадали 9 гражданских лиц, 3 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Південь", ближе к утру со стороны Азовского моря вражеской стратегической авиацией атакована Березнеговацкая громада. 2 крылатые ракеты Х-22 попали в частный сектор. Разрушены 2 жилых дома. Пострадали 5 человек.

"Утром Николаевщина вновь подверглась ракетной атаке. Стратегической авиацией враг выпустил по Вознесенску 3 крылатые ракеты Х-555, которые попали в элеватор с запасами пшеницы. Возник пожар, который оперативно ликвидирован пожарниками. Пострадавших нет", - резюмируют в ОК.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    із берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму завдано ударів

    : https://censor.net/ua/p3366416

    Ось і відповідь про перемовини - НІЯКИХ перемовин докі не виметуттся з Криму ‼️‼️‼️
  • Анатолий К 65c6a92d
    Терористи. росія-країна терорист. Російська мова-мова терориста. Сцикуни на плолі бою, і б'ють здалеку по зерносховищах і будинках громадян. Б'ють з тих літаків і тими ракетами, що колись виготовляли і українці.
  • Кіт Семен
    підори
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