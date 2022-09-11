Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью ударили по центру Днепра.

Последствия разрушений обнародовал глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепр после ночного ракетного удара по центру города… Чертов "русский мир", - прокомментировал глава обладминистрации.

Напомним, в ночь на 11 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Днепра. Войска РФ ударили прямо по жилому кварталу. Ранение получил 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админпостроек, магазинов, рынка, складов и жилых домов.

Смотрите также: Последствия вражеского ракетного удара по Вознесенску. ФОТОрепортаж

















