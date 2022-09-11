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Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра. ФОТОрепортаж

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Российские оккупанты ночью ударили по центру Днепра.

Последствия разрушений обнародовал глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепр после ночного ракетного удара по центру города… Чертов "русский мир", - прокомментировал глава обладминистрации.

Напомним, в ночь на 11 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Днепра. Войска РФ ударили прямо по жилому кварталу. Ранение получил 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админпостроек, магазинов, рынка, складов и жилых домов.

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Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 01
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 02
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 03
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 04
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 05
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 06
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 07
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 08
Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра 09

Топ комментарии

  • nav svargi
    bylo bi neploho - vesj spisok teh raketchikov / pilotov otrimatj....a potom....
  • Игорь Игорев bb07bd2d
    Какой нужно быть стратегической тварью , бомбить мирные районы города , дети не дети , все живое..
  • Peter Zeihann
    Страна террорист системно уничтожает мирное население, люди стали заложниками отсутствие инфраструктуры в виде бомбоубежищ потому что гнусавый коротышка дороги строил и не готовил страну к войне и теперь видосики из бункера снимает целыми днями.
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