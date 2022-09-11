Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра. ФОТОрепортаж
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Российские оккупанты ночью ударили по центру Днепра.
Последствия разрушений обнародовал глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Днепр после ночного ракетного удара по центру города… Чертов "русский мир", - прокомментировал глава обладминистрации.
Напомним, в ночь на 11 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Днепра. Войска РФ ударили прямо по жилому кварталу. Ранение получил 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админпостроек, магазинов, рынка, складов и жилых домов.