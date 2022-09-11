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Сегодня днем ​​оккупанты ударили сразу по трем городам Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Российские захватчики нанесли удары по Краматорску, Славянску и Николаевке.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу по трем городам одновременно ударили российские оккупанты сегодня днем. Под огонь попали Краматорск, Славянск и Николаевка.
Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание ЦНАПа. Сейчас известно о по меньшей мере одном раненом человеке", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте обстрелов работают спасатели и стражи порядка - разбирают завалы и документируют преступления российских оккупантов.

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Сегодня днем ​​оккупанты ударили сразу по трем городам Донецкой области, - ОВА 01
Сегодня днем ​​оккупанты ударили сразу по трем городам Донецкой области, - ОВА 02
Сегодня днем ​​оккупанты ударили сразу по трем городам Донецкой области, - ОВА 03

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