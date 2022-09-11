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Минобороны РФ признало, что российские оккупанты почти полностью сбежали с Харьковщины. КАРТА

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Министерство обороны России в ежедневных сводках показало свое отступление из Харьковской области, а в северной части региона вообще не оставило оккупантов.

На брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков показал карту Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На ней видно, что Россия контролирует лишь небольшую часть области за рекой Оскол.

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Оккупированные территории, которые до сих пор контролирует Россия, обозначены оранжевым цветом.

Минобороны РФ признало, что российские оккупанты почти полностью сбежали с Харьковщины 01

Еще вчера, 10 сентября, на российской карте находились огромные территории, занятые оккупационными войсками – сейчас они контролируются Украиной, что признает сама РФ.

Минобороны РФ признало, что российские оккупанты почти полностью сбежали с Харьковщины 02

Судя по карте, Россия ушла, в частности, из Волчанска.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Над селом Песчаное Старобельского района Луганской области реет жовто-блакитний флаг. Видимо русские вышли и люди смогли повесить флаг Украины. ВСУ в селе нет. Пока.
  • Павло ШОвте
  • Rechnoj skitalec
    Чудесные новости! И главное, что "никакой паники нет", а так, временный выезд в город-побратим. Это не паника, а истерика у коллаборантов. Так славно все для них начиналось: мягкие кресла в штабе "Единой России", подготовка к референдуму с заведомо изветными результатами, методички, неплохая зарплата в росскийских рублях, ликвидация учебников на украинском языке, туманные перспективы русского мира на украинской земле... А теперь два рюкзака за спиной, сопли, слезы и полная ж... Вы думаете, что кому-то нужны со своим русским миром в России? Ошибаетесь! Ой, незавидная у вас доля.
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