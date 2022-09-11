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Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом. ФОТОрепортаж

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Проект строительства в Украине завода турецкой компании Baykar не отменяется из-за того, что война продолжается.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал генеральный директор компании Халук Байрактар, передает Цензор.НЕТ.

Компания уже купила земельный участок в Украине под строительство завода. Там планируют выпускать не только Bayraktar TB2, но и другие модели беспилотников: например, тяжелый Akıncı и истребитель Kızılelma.

Байрактар сообщил Defense Express, что общая площадь центра в Украине будет более 30 000 кв. метров, а количество украинских специалистов инженеров и техников должно составить более 300 человек.

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Также издание обнародовало макеты будущего центра, где будут вести разработку и производство беспилотников.

Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом 01
Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом 02
Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом 03
Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом 04

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Топ комментарии

  • GoodWin
    думаю краще виробничі потужності під землею розмістити
  • Перехватчик
  • U A 03b737e8
    треба додати: коли буде знищена росія
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