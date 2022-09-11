Компания Baykar показала, как будет выглядеть завод под Киевом. ФОТОрепортаж

Проект строительства в Украине завода турецкой компании Baykar не отменяется из-за того, что война продолжается.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал генеральный директор компании Халук Байрактар, передает Цензор.НЕТ.

Компания уже купила земельный участок в Украине под строительство завода. Там планируют выпускать не только Bayraktar TB2, но и другие модели беспилотников: например, тяжелый Akıncı и истребитель Kızılelma.

Байрактар сообщил Defense Express, что общая площадь центра в Украине будет более 30 000 кв. метров, а количество украинских специалистов инженеров и техников должно составить более 300 человек.

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Также издание обнародовало макеты будущего центра, где будут вести разработку и производство беспилотников.









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