"Орлан", "Акация" и танк: ССО захватили российскую военную технику на Харьковщине. ФОТОрепортаж
Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Во время работы воины захватили самоходную пушку 2С3 'АКАЦИЯ', и танк, которые передали подразделениям Сил обороны Украины. Во время зачистки в плен наших воинов попал так называемый "полицейский лнр". После первичного допроса его отдали представителям Нацполиции.
Важным трофеем стал российский беспилотный комплекс с наземными станциями управления, антеннами, заводской документацией. "Орлан-10" является основным БПЛА, использующим враг для выявления украинских позиций и корректировкой огня артиллерии.
Захваченный комплекс чрезвычайно важен из-за наличия всех необходимых комплектующих и документов. Следовательно, наши специалисты радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы смогут эффективно противостоять российской угрозе с неба, а враг будет нести большие потери", - говорится в сообщении.