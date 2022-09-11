"Орлан", "Акация" и танк: ССО захватили российскую военную технику на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Тактическая группа одной из воинских частей ССО Украины вместе с подразделением снайперов Сил обороны провели зачистку нескольких населённых пунктов на харьковском направлении.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Во время работы воины захватили самоходную пушку 2С3 'АКАЦИЯ', и танк, которые передали подразделениям Сил обороны Украины. Во время зачистки в плен наших воинов попал так называемый "полицейский лнр". После первичного допроса его отдали представителям Нацполиции.

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Важным трофеем стал российский беспилотный комплекс с наземными станциями управления, антеннами, заводской документацией. "Орлан-10" является основным БПЛА, использующим враг для выявления украинских позиций и корректировкой огня артиллерии.

Захваченный комплекс чрезвычайно важен из-за наличия всех необходимых комплектующих и документов. Следовательно, наши специалисты радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы смогут эффективно противостоять российской угрозе с неба, а враг будет нести большие потери", - говорится в сообщении.





