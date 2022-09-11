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В Харьковской области войска РФ, убегая, оставили списки своего личного состава. ФОТОрепортаж

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Военные РФ настолько быстро убегали из села Новая Гусаровка Харьковской области, что оставляли там все свои книги и списки личного состава.

Об этом в телеграм-канале сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"российские военные из в/ч 06414 (7-й ОМСП, ППД - Калининград) настолько быстро бежали из с. Новая Гусаровка, Изюмского района Харьковской области, что оставляли все свои книги и списки личного состава, подробные записи, документы и записные книжки, и даже фото своих близких в блокнотах. Благодаря этим книгам учета каждый рашист будет найден и не уйдет от правосудия", - говорится в сообщении.

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В Харьковской области войска РФ, убегая, оставили списки своего личного состава 01
В Харьковской области войска РФ, убегая, оставили списки своего личного состава 02

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Топ комментарии

  • Ziu Zou
    Кацапы героически бегут )))
  • arye z.
    Коли розпочалося навантаження штабної машини під час термінової евакуаці,ї начштабу стояв перед вибором. Що покласти в багажник - секретні документи та список особового складу чи зайвий унітаз. Перевага була віддана унітазу. Секретні списки ще надрукують, а унітаз - це абсолютна цінність, яку кидати не можна
  • Вася Шевченко f77d76ba
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