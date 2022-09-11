"Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня": в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику. ФОТОрепортаж
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В ВСУ показали захваченную российскую военную технику в Харьковской области.
Соответствующие фото техники войск РФ в телеграм-канале показало Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня", - говорится в комментарии к фото.
Напомним, Минобороны РФ назвало побег на Харьковщине "перегруппировкой" для "достижения цели спецоперации".