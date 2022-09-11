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"Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня": в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику. ФОТОрепортаж

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В ВСУ показали захваченную российскую военную технику в Харьковской области.

Соответствующие фото техники войск РФ в телеграм-канале показало Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня", - говорится в комментарии к фото.

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Напомним, Минобороны РФ назвало побег на Харьковщине "перегруппировкой" для "достижения цели спецоперации".

Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 01
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 02
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 03
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 04
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 05
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 06
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 07
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 08
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 09
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 10
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 11
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 12
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 13
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 14
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 15
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 16
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 17
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 18
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 19

Топ комментарии

  • Stanislav Bryzhyk
    "Мудрєц", "вєжлівиє дончанє" - їх там шо, з дурки набирають? Хоча чому я дивуюся...
  • Eight Wonder 56eae116
    Защита брони из дерева впечатляет, вторая армия мира с конца
  • Roman Skripnik
    ВСЕМ ПО ТАНКУ

    https://www.youtube.com/watch?v=aB6F3RKZFdA

    Походу из захваченного в наступлении под Харьковом, намможно создавать еще несколько бригад.
    А сколь БК захвачено... ой-ё
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