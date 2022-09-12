Мичман Тихоокеанского флота РФ Денис Барышев ликвидирован в Харьковской области разведчиками 25-й бригады. ФОТО
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Путин бросает в бой кого только можно, со всех концов России, совершенно неподготовленных для наземной войны людей.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Береги Камчатку! Если бы берег Камчатку, то не оторвало бы ноги под Волоховым Яром. Кружка мичмана Тихоокеанского флота Дениса Барышева, который был уничтожен из засады разведчиками 25-й воздушно-десантной бригады. Путин бросает в бой кого только можно, со всех концов России абсолютно неподготовленных для наземной войны людей", - рассказал журналист.