Новости Фото • Война

Мичман Тихоокеанского флота РФ Денис Барышев ликвидирован в Харьковской области разведчиками 25-й бригады. ФОТО

32 77058
Путин бросает в бой кого только можно, со всех концов России, совершенно неподготовленных для наземной войны людей.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Береги Камчатку! Если бы берег Камчатку, то не оторвало бы ноги под Волоховым Яром. Кружка мичмана Тихоокеанского флота Дениса Барышева, который был уничтожен из засады разведчиками 25-й воздушно-десантной бригады. Путин бросает в бой кого только можно, со всех концов России абсолютно неподготовленных для наземной войны людей", - рассказал журналист.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 52 950 человек, 243 самолета, 213 вертолетов, 2 168 танка, 1 269 артсистем и 4 640 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Мичман Тихоокеанского флота РФ Денис Барышев ликвидирован в Харьковской области разведчиками 25-й бригады 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Не пойму, почему японцы до сих пор не начали спецоперацию по возвращению южной части Сахалина и Курил в "радную хавань"?
    Вже на часі!
  • kelt kant
    японці просто не впевнені, що встигнуть повернути собі Курили, бо ЗСУ, судячи зі швидкості просування фронту на схід, можуть там опинитись скоріше за них, а нащо японцям потім сперечатися за ті Куріли з першою армією світу - із ЗСУ?
  • Владислав Васильченко
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости