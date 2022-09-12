Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено). ФОТОрепортаж
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Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. По предварительной информации, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, вероятно, огонь был нанесен со стороны Васильевки.