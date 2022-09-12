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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено). ФОТОрепортаж

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Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. По предварительной информации, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, вероятно, огонь был нанесен со стороны Васильевки.

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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено) 04

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  • Fundador Null
    Путін єдиний хто зробить це місто Україномовним.
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    Нє, так діло не піде - вони будуть х..ть зі своєї території і жити не давати доти, доки їм не почне прилітати у відповідь. Кацапська потвора розуміє тільки один аргумент - чоботом по ***..лу
  • Oleg Zaporogec
    Розбудили серед ночі, мокшанські пітараси
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