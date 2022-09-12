Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Краматорску и обстрелы по всей линии фронта. ФОТО

За прошедшую ночь оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску и вели обстрелы по линии фронта на Донетчине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские ракеты в Краматорске попали в больницу, 2 частных дома и гараж. По предварительной информации, без пострадавших.

"Около полуночи россияне обстреляли Константиновку - загорелась сухая трава на открытой территории, повреждены 2 дома. Без жертв. На Донецком направлении враг активно действовал в Марьинской и Авдеевской громадах. В Красногоровке повреждены 3 многоэтажки, в Авдеевке - массированный артобстрел центральной части города. Информация о пострадавших пока не поступала", - информирует глава региона.

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По его словам, в Бахмутском районе ночь прошла относительно спокойно, кроме Прасковьевки. Там разрушен 1 дом и повреждены 13. Пострадавших нет.

"С каждым днем риск попасть под российские обстрелы растет. Не медлите - эвакуируйтесь вовремя!" - обращается Кириленко к жителям Донбасса.





