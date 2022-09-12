СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки "потенциальных целей" среди украинских силовиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время спецоперации в Одессе задержан агент российских спецслужб - бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью (известное как расформированное в 2015 году УБОП) МВД Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Вражеского агента интересовала закрытая информация об учредительных данных руководства Службы безопасности, должностных лиц и ветеранов МВД, результаты расследований резонансных дел.

"Собранные сведения он передавал своему "связному" – кадровому сотруднику МВД РФ Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.

Полученную информацию оккупанты используют для определения "потенциальных целей" среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки", - говорится в сообщении.

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Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.









