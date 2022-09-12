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СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки "потенциальных целей" среди украинских силовиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Во время спецоперации в Одессе задержан агент российских спецслужб - бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью (известное как расформированное в 2015 году УБОП) МВД Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Вражеского агента интересовала закрытая информация об учредительных данных руководства Службы безопасности, должностных лиц и ветеранов МВД, результаты расследований резонансных дел.

"Собранные сведения он передавал своему "связному" – кадровому сотруднику МВД РФ Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.

Полученную информацию оккупанты используют для определения "потенциальных целей" среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки", - говорится в сообщении.

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Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки потенциальных целей среди украинских силовиков 01
СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки потенциальных целей среди украинских силовиков 02
СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки потенциальных целей среди украинских силовиков 03
СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки потенциальных целей среди украинских силовиков 04
СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки потенциальных целей среди украинских силовиков 05

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Цікаво,а як реагує СБУ на слова свого ж колеги з Харкова про Татарова,дерьмака і їм подібних. Може на часі уже прислухатися і чути.
  • Аметист
    Да у нас просто заповедник какой-то этих предателей. СБУ только сейчас стала замечать? А что ленивый Ваня-чёрт три года делал?
  • Victor Frey
    А якже Портнов??? Поїхав собі в Монако та ще й держприкордонслужба відморозилась бо бачте не можна персональні дані розголошувати
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