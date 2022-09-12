СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки "потенциальных целей" среди украинских силовиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Вражеского агента интересовала закрытая информация об учредительных данных руководства Службы безопасности, должностных лиц и ветеранов МВД, результаты расследований резонансных дел.
"Собранные сведения он передавал своему "связному" – кадровому сотруднику МВД РФ Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.
Полученную информацию оккупанты используют для определения "потенциальных целей" среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки", - говорится в сообщении.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.