Обстрел россиянами Славянска. Разрушены частные дома и завод. ФОТОрепортаж

В ночь на 12 сентября российские захватчики нанесли удар по Славянску Донецкой области.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Во время обстрела Славянска пострадали частные дома. В ночь на 12 сентября значительно разрушены несколько домовладений на улице Ярослава Мудрого. Кроме того, враг попал в территорию кирпичного завода. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

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