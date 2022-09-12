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В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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В деоккупированном поселке Шевченково в Харьковской области прокуроры фиксируют военные преступления российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"В настоящее время прокурорами Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с полицейскими проведен ряд осмотров в пгт Шевченково. Среди основных разрушений - гражданская инфраструктура населенного пункта: жилые дома, автовокзал, административные здания", - говорится в сообщении.

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В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 01
В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 02
В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 03
В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 04
В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 05
В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 06

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    сами ******** жить не хотят и не могут как люди..... и кругом сеят хаос разрушения беды гибель ужас и мрак...
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Важко дивитись на це, хіба це люди, це - дика збожеволівша орда, ніяких ознак адекватності, тільки знищувати, а не брати в полон за Женевською конвенцією, відповідь має бути тільки адекватна і така сама жорстока, тільки тоді доходить до цих виродків.
  • Onufri Zagloba
    У кацапів автостанції (і не тільки, а взагалі зупинки автобусів) давно перетворені на сральники. Люди розповідають, що кацапи гадять на підлогу, підземні громадські туалети регулярно переповняються г...ном до самого входу на рівні землі. Автостанції давно не потрібні, бо якщо платять, то прямо водилі, і не завжди грошима, а переважно матюками або в морду.
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