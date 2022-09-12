Оккупанты устроили в Балаклее камеру пыток. ФОТОрепортаж
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В освобожденной Балаклее в одном из подвалов украинские военные обнаружили камеру пыток, где захватчики мучили украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал "Оперативный ВСУ".
В Балаклее в одном из подвалов обнаружили камеру пыток. Стены все оклеены плакатами с методичками о "укронацизме". Рядом – стул с молотком, скотч и использованные перчатки. А напротив – камеры содержания. В другом помещении – стяжки и следы крови.
Правоохранительные органы прорабатывают найденное.