Оккупанты устроили в Балаклее камеру пыток. ФОТОрепортаж

В освобожденной Балаклее в одном из подвалов украинские военные обнаружили камеру пыток, где захватчики мучили украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

В Балаклее в одном из подвалов обнаружили камеру пыток. Стены все оклеены плакатами с методичками о "укронацизме". Рядом – стул с молотком, скотч и использованные перчатки. А напротив – камеры содержания. В другом помещении – стяжки и следы крови.

Правоохранительные органы прорабатывают найденное.

Читайте также: В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура. ФОТОрепортаж