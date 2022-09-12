Тела еще четырех замученных гражданских обнаружили в освобожденном селе на Харьковщине, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
"После деоккупации с. Железнодорожное Харьковской области местные жители обратились к правоохранителям и сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан. 11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток. завода напротив железнодорожного вокзала с. Железнодорожное", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.