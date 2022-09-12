Проведено обследование деоккупированного села Уды на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские провели обследование деоккупированного села Уды Золочевской громады на территории Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

Населённый пункт значительно пострадал от действий военных РФ, почти у каждого здания есть следы разрушений и повреждений от взрывов вражеских бомб и снарядов. Местного насиления в Удах не осталось.









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Во время обследования во дворе домовладения была обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 "Лепесток", которую обезвредили специалисты-взрывотехники.

"Правоохранители задокументировали повреждения для дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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