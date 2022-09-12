Проведено обследование деоккупированного села Уды на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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Полицейские провели обследование деоккупированного села Уды Золочевской громады на территории Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.
Населённый пункт значительно пострадал от действий военных РФ, почти у каждого здания есть следы разрушений и повреждений от взрывов вражеских бомб и снарядов. Местного насиления в Удах не осталось.
Во время обследования во дворе домовладения была обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 "Лепесток", которую обезвредили специалисты-взрывотехники.
"Правоохранители задокументировали повреждения для дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.