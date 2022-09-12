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Проведено обследование деоккупированного села Уды на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Полицейские провели обследование деоккупированного села Уды Золочевской громады на территории Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

Проведено обследование деоккупированного села Уды на Харьковщине, - Нацполиция 01

Населённый пункт значительно пострадал от действий военных РФ, почти у каждого здания есть следы разрушений и повреждений от взрывов вражеских бомб и снарядов. Местного насиления в Удах не осталось.

Проведено обследование деоккупированного села Уды на Харьковщине, - Нацполиция 02
Проведено обследование деоккупированного села Уды на Харьковщине, - Нацполиция 03
Проведено обследование деоккупированного села Уды на Харьковщине, - Нацполиция 04
Проведено обследование деоккупированного села Уды на Харьковщине, - Нацполиция 05

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Во время обследования во дворе домовладения была обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 "Лепесток", которую обезвредили специалисты-взрывотехники.

Проведено обследование деоккупированного села Уды на Харьковщине, - Нацполиция 06

"Правоохранители задокументировали повреждения для дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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  • Йцу Кенг 07b0c614


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  • ПравдаЛюбка
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