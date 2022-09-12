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Во Франции россияне избили двух украинок из Изюма за прослушивание украинской музыки. ФОТО

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В воскресенье вечером в коммуне Рокбрюн-Кап-Мартен на южном побережье Франции россияне избили двух украинок из Изюма за прослушивание украинской музыки.

Об этом в фейсбуке сообщил вице-президент ассоциации "Объединение украинцев во Франции" Владимир Когутяк, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен россияне избили двух украинок за то, что они слушали украинскую музыку! На данный момент преступники еще не найдены", - говорится в сообщении.

Во Франции россияне избили двух украинок из Изюма за прослушивание украинской музыки 01
Во Франции россияне избили двух украинок из Изюма за прослушивание украинской музыки 02

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Посольство Украины во Франции взяло на особый контроль это дело, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок. Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", - отметил Николенко.

Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    Рве кацапів від люті на тлі такої ганьби....
    А папа римський вистави єдності робить....
  • Skifik z pivdnya
    И били небось доблестные орко мужики? Это же так по сруськи.
  • Oleksandr Onys
    Це війна путіна, це не війна росіян, ага
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