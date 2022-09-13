Войска РФ ночью шесть раз ударили по Никопольскому району Днепропетровщины, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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Россияне ударили по Никополю, Красногригоревской и Марганецкой громаде из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Всю ночь от обстрелов страдала Никопольщина…
Россияне ударили по району шесть раз. Направили на Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады "Грады" и тяжелую артиллерию. Прошло без пострадавших.
Изувечены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах ночью звучали сирены, но обошлось без атак и в эту минуту спокойно.