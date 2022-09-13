Россияне массированно обстреляли Славянск. Прилеты в пятиэтажку, повреждены частные дома. Есть погибший. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Вчера вечером город снова подвергся массированному обстрелу. Два прилета в многоэтажную застройку. Прямое попадание в пятиэтажку на ул. Почтовой, 12. Повреждены и расположенные рядом дома на ул. Свободы. Еще один "прилет" – возле многоэтажки на Светлодарской, 3. Также повреждены близлежащие дома. Места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела ранена женщина и погиб 86-летний мужчина.
Вадим Лях добавил, что с утра РЭС ведет работу на местах прилетов. Ремонтники занимаются возобновлением подачи электроэнергии на ул. Ярослава Мудрого и обследованием повреждений на улицах Почтовой, Свободы и Светлодарской.