ВСУ сбили иранский ударный беспилотник, который применяла российская армия. ФОТОрепортаж

Украинские защитники сбили иранский беспилотник Shahed-136 вблизи Купянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Стратком ВСУ.

"С большой долей вероятности, можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска. Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет определенно утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камидзе 136", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источник сообщил, что Иран передал РФ боевые беспилотники "Shahed 129".

Позже CNN сообщил, что россияне учатся работать с иранскими беспилотниками. Эту информацию также подтвердил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

По данным СМИ, Россия получила от Ирана сотни беспилотников и намерена использовать их в войне против Украины.

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