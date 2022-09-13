"Фонд Добра и Любви" будет предоставлять горячее питание в наиболее пострадавших районах Харькова. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр фонда.
Проект реализуется в партнерстве с Международной благотворительной организацией "Christian Refugee Relief", West Support incorporated in Ukraine и депутат Марией Мезенцевой.
Автономная кухня расположена в передвижном трейлере, который оборудован для жизни в нем волонтеров, и может использоваться для длительных командировок даже в критические районы.
Кухня работает ежедневно в наиболее пострадавших районах Харькова. Уязвимым категориям населения еду адресно доставляют волонтеры фонда.
Всего за время войны МБО "Фонд Добра и Любви" предоставил харьковчанам более 20 тонн гуманитарной помощи. Ее получили военные, переселенцы, люди, пострадавшие от военных действий, пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи и люди с инвалидностью.